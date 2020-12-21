Avukat Muharrem Özer annesini kaybetti
Çorum’un tanınmış simalarından Avukat Muharrem Özer’in annesi, CHP eski Belediye Meclisi Üyesi Yeter Özer’in kayınvalidesi Sultan Özer, 100 yaşında koronavirüse yenik düştü.
Güncel 21.12.2020, 14:27
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Merhum Sami Özer’in eşi, Menşure, Haydar, Fikriye, Muharrem, Feridun, Fatma, Yeter, Cafer ve merhume Sabiha olmak üzere 9 çocuk annesi olan Sultan Özer, bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi görmekteyken, Pazar akşamı saat 23.00’de hayata veda etti.
Sultan Özer’in cenazesi, bugün Mecitözü’nün Kozören köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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