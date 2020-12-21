Avukat Muharrem Özer annesini kaybetti

Merhum Sami Özer’in eşi, Menşure, Haydar, Fikriye, Muharrem, Feridun, Fatma, Yeter, Cafer ve merhume Sabiha olmak üzere 9 çocuk annesi olan Sultan Özer, bir süredir Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi görmekteyken, Pazar akşamı saat 23.00’de hayata veda etti.

Sultan Özer’in cenazesi, bugün Mecitözü’nün Kozören köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.