Avrupa’dan konuklar Velipaşa’da ağırlandı
Mehmetçik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde Erasmus+ projesi kapsamında 6 ülkeden öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekipler Çorum’a geldi. Konuklar, Çorum Belediyesi tarafından Velipaşa Hanı’nda ağılandı.
Güncel 04.07.2022, 19:55
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Çorum’un tarihi ve kültürel mirasının tanıtımına yönelik çalışmalar kapsamında İspanya, İngiltere, Yunanistan, Romanya, Çekya ve Fransa’dan gelen öğretmen ve öğrenciler Velipaşa Hanı’nda misafir edildi.
Yemek sonrasında konuk ekiplerle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dünyanın ihtiyacı olan kardeşlik iklimine katkı sağlayacak olan bu tür projelerin önemli olduğunu ifade etti.
(Haber Merkezi)
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