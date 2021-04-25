Avrupa’daki Çorumlulardan “tek yürek” iyilik kampanyası 

Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu tarafından “36 BİN TEK YÜREK” iyilik hareketi başlatıldı.

Grubun Kurucusu Güngör Erçin’in çağrısına bir günde 200 iftar paketi desteği geldi ve muhtaç Çorumlulara dağıtıldı.

Avrupadaki Çorumlular 19 Facebook Kurucusu Güngör Erçin’nin iftar ver çağrısına 1 günde 200 iftar paketi desteği geldi.

Güngör Erçin’nin çağrısında; "36 bin tek yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle. Kardeşliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan’ın birlik olmaya ihtiyacımız olduğu bugünlerde büyük ailem Çorum'a ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Sevgimizi ve aşımızı paylaşacağımız bu ayda huzurumuzun ve bereketimizin artması temennisiyle" ifadesini kullandı.

Avrupa’daki Çorumlular 19 Facebook Grubu’nun Sözcüsü Funda Zühlsdorf ise kampanya bilgilerini paylaşarak Çorum’a duyurulmasını sağladı. (Haber Merkezi)

