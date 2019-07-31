Avrupa’daki Çorumlulardan bayram yardımı

5 yıl önce sosyal medyadaki bir grup aracılığı ile memleket özlemini gideren Güngör Erçin, bu platform sayesinde yardıma muhtaç insanlara yardım edebilineceği fikrini arkadaşları ile paylaştı ve destekçisi arttı. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Avrupa’daki Çorumlular 19 grubu üyesi arkadaşlarıyla arasında para toplayan ve bunlarla gıda kolisi hazırlayan Erçin, Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kasar’dan ihtiyaç sahiplerinin adreslerini istedi. Kasar ve Erçin’in işbirliği ile yardımseverlerin bağışları Yavruturna, Bahçelievler ve Kale Mahallesi’ndeki 32 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisinde ulaşırken, Avrupa’daki Çorumlular 19 platformu üyesi Erçin, yardımların devamının geleceğinin bilgisini verdi.

İhtiyaç sahiplerine yardım projesi için işbirliği yaptığı Güngör Erçin’e duyarlılığı için teşekkür eden Yavruturna Mahalle Muhtarı Metin Kasar, sosyal medyanın iyi amaçlarla kullanıldığı zaman güzel sonuçların elde edilebilineceğinin en güzel örneğinin bu yardım olduğunu dile getirirken, yardım edilen ailelerin mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

(Esra ESEN)