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Avrupa’daki Çorumlular VW yönetimi ile görüşecek

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, dün gazetemizi ziyaret ederek, Volkswagen’in otomotiv yatırımını Çorum’a yapması için Avrupa’da yaşayan tüm Çorumluların seferler olduklarını söyledi.

Avrupa’daki Çorumlular VW yönetimi ile görüşecek

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, dün gazetemizi ziyaret ederek, Volkswagen’in otomotiv yatırımını Çorum’a yapması için Avrupa’da yaşayan tüm Çorumluların seferler olduklarını söyledi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:02
Avrupa’daki Çorumlular VW yönetimi ile görüşecek

Volkswagen yatırımı için “Dünyanın Merkezi” Çorum’un en uygun yer olduğuna inandıklarını ve bu doğrultuda ellerinden gelen desteği vermek istediklerini anlatan Toprakçı, “VW yöneticilerini ziyaret ederek, Çorum’un 1 milyon 100 bin metrekare fabrika arsasını bedelsiz vermeye hazır olduğunu, ayrıca gereken her türlü kolaylığın gösterileceğini anlatacağız.” dedi.

Gerekirse Başbakan Merkel’le de görüşeceklerini ifade eden Selahattin Toprakçı, “İnanıyorum ki, Çorum’un avantajlarını iyi anlatabilirsek, yer seçiminde Çorum öne çıkacaktır. Anadolu’nun orta noktasında sanayileşen şehir Çorum, otomotiv sanayii için ideal bir yerdir” diye konuştu.

(Erkan BAYATLI)

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