Avrupa’daki Çorumlular 119 aileye yardım çeki verdi

Avrupa’da yaşayan Çorumlular sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyaya bir yenisini daha ekleyerek kampanyadan elde edilen gelirle Çorum’da 119 ihtiyaç sahibi aileye gıda çeki yardımında bulundu.

Güngör Ercin başkanlığında “Avrupa’daki Çorumlular 19” isimli Facebook grubu kuran üyeler tarafından geçtiğimiz yıllarda pandemi nedeniyle uzaktan eğitim kapsamında yeterli altyapıya sahip olmayan 19 öğrenciye tablet hediye edilmiş, daha sonra Ramazan ayında da vatandaşlara gıda kolisi ve iftar paketi dağıtımında bulunulmuştu.

Bu yıl da Muharrem ayının başlaması nedeniyle örgütlenen Avrupa’daki Çorumlular 19 platformu üyeleri aralarında topladıkları yardımları 119 aileye gıda çeki olarak dağıttılar. Hacı Bektaş Veli Parkı içindeki Hünkar Kafe’de gerçekleştirilen dağıtım programına Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ile Avrupa’daki Çorumlular 19 platformu yöneticilerinden Funda Zühlsdorf da katıldı.

“Avrupa’daki Çorumlular 19” grubu olarak her yıl düzenli olarak yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek kurucuları ve başkanları Güngör Ercin’in selamını ileten Funda Zühlsdorf bu yıl da Muharrem ayı nedeniyle mahalle muhtarları tarafından belirlenen 119 aileye yardımlarını ulaştıracaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından 119 aileye yardımları tek tek muhtarlar tarafından teslim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)