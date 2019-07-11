Avrupa’da en çok Türkiye elbise ve ayakkabı alıyor

Ajans Press, ev bütçesine yönelik yapılan araştırma sonuçlarını inceledi. Ajans Press’in EUROSTAT 2017 verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin ev bütçesi içinde giyim ve ayakkabıya % 7,2 pay ayırdığı görüldü. Böylelikle Avrupa ülkeleri içinde ayakkabı ve giyim için en çok bütçe ayıran ülke olduğu saptandı. Türkiye’nin ilk sırada yer aldığı raporun ikinci sırasında ise % 6,1 oranla İtalya yer alırken, üçüncü sırada %5,5 oranla Birleşik Krallığı’n olduğu kaydedildi. Moda anlamında önemli bir yere sahip olan Fransa ‘da ise bu oran %3,8 olarak belirlendi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılından bu yana ev bütçesiyle alakalı basına 7 bin 672 haber yansırken, hayat pahalılığının en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü. (Esra ESEN)