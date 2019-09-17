Avrupa'ya düzensiz göçleri Türkiye önlüyor

Türkiye'de bu yılın 8,5 aylık bölümünde 269 bin 59 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek düzensiz göçmen sayısı olarak kayıtlara girdi.

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği noktada yer alan Türkiye, Batı ülkelerine geçiş için kullanılıyor. Her yıl binlerce insan savaş, açlık ve yoksulluk gibi nedenlerle ülkelerini terk edip daha iyi yaşam koşulları için Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Kaçak geçiş için yürüyerek Türkiye'ye gelmeye çalışan ya da buradan Yunan adalarına geçmek isteyen göçmenlerin bazıları, "umut yolculuğu"nda yaşamını yitiriyor. Tehlikeli yolculuğa çıkan göçmenlerin bazıları ise güvenlik güçlerince kurtarılıyor.

Düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdüren Türkiye, Avrupa'ya yasa dışı geçişlere izin vermiyor. Düzensiz göçmenlerle mücadele karada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Edirne'de ve Ege Denizi'nde artarak devam ediyor.

En fazla yakalanan göçmen sayısına ulaşıldı

Dönem dönem düzensiz göç akınıyla karşı karşıya kalan Türkiye'de, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-12 Eylül 2019 tarihleri arasında 269 bin 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Tüm zamanların en yüksek rakamı olan bu sayı, yıl sonuna kadar daha da artabilir. Geçen yıl genelinde 268 bin 3 düzensiz göçmenin yakalandığı Türkiye'de son 15 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 530 bin 677'ye ulaştı.

En fazla Afgan yakalandı

Bu yıl 117 bin 437 Afganistan, 43 bin 204 Pakistan ve 29 bin 796 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

En fazla düzensiz göçmenin yakalandığı bölge Trakya

Trakya, en fazla düzensiz göçmenin yakalandığı bölgelerin başında geliyor. Edirne'de yılın 8,5 ayında 73 bin 978 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerde ilk sırayı Pakistan ve Afganistan uyruklular aldı. Kolluk birimlerinin çabaları sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Edirne'de yakalanan düzensiz göçmen sayısının ise yüzde 70 artması dikkati çekti.

Ege Denizi'nde de artış var

Ege Denizi'nde, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından 2019'da 920 olayda 31 bin 641 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu olaylarla ilgili 44 organizatör yakalandı. Bu dönemde, Batı ülkelerine geçmen isteyen göçmenlerden 28'i Ege Denizi'nde hayatını kaybetti.

Ege Denizi'nde geçen yıl ise 656 olayda 25 bin 398 düzensiz göçmen yakalanmış, 65 kişi de yaşamını yitirmişti.

(AA)