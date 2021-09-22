“Avrupa Hareketlilik Haftası” kutlandı

Kültür Park’ta başlayan bisiklet ve scooter turu Kadeş Barış Meydanı’nda sona erdi. Etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor il Müdürü Haşim Eğer programda yaptığı konuşmada, Çorum’da sporun gelişmesine ve sporculara destek veren Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Eğer, “Çorum Belediyesi, sporu Çorum’da yaşam biçimi haline getirmek hedefiyle spor tesislerini yaygınlaştırmak adına büyük çaba göstermektedir. Bu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın Bey’e teşekkür ediyorum” dedi.

Kültürpark'tan Kadeş Barış Meydanı'na kadar bisiklet süren Aşgın, burada yaptığı konuşmada bisikletin hayatımızdaki önemine değinerek, belediye olarak bisiklet yollarını artıracaklarını söyledi.

Korteje katılanlar arasında yapılan çekilişle ise Bilal Özçetin, Beytullah Çelikbaş, Mustafa Çetinkaya, Rabia Öncül ve Arslan Çelik isimli gençlere bisiklet hediye edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

