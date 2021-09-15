Avrupa Hareketlilik Haftası kutlanacak

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerini kapsayan Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” sloganıyla kutlanacak. Çorum Belediyesi de bisiklet ve scooter turu etkinliği ile Avrupa Hareketlilik Haftası’nı kutlayacak. 22 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek etkinlik, saat 10.00’da Kültür Park’ta başlayarak Kadeş Barış Meydanı’nda sona erecek. Çorum Belediyesi tarafından etkinliğine katılan 5 kişiye düzenlenecek çekilişle bisiklet hediye edilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle ayrıca 22 Eylül’de ÇORBİS kullanımı tüm gün ücretsiz olacak. (Haber Merkezi)

