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Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 yılı tanıtım toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği(AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği ve Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı 21 Ağustos tarihinde TBB Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 yılı tanıtım toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde, Avrupa Birliği(AB) Türkiye Delegasyonu işbirliği ve Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 Yılı Kampanya Tanıtım Toplantısı 21 Ağustos tarihinde TBB Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:56
Avrupa Hareketlilik Haftası 2019 yılı tanıtım toplantısı başladı

Çorum’dan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı programın açılışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Şükrü Karatepe, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin birer konuşma yaptı.

“BİRLİKTE YAŞAMALI, ZORLUKLAR KARŞISINDA BİRLİKTE YÜRÜMELİYİZ”

Konuşmasına Birlik Başkanımız Fatma Şahin’e ve etkinliğe destek veren tüm paydaşlara teşekkür ederek başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hareketliliğin yaygınlaştırılması konusunda yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü belirtti. Yerel yönetimlerin en önemli vazifesini kendi şehrinde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olarak ifade eden Çavuşoğlu, “Birlikte Yürüyelim” sloganının kendileri için farklı anlamlar içerdiğine dikkat çekerek, “Biz her zaman Avrupa Birliğine diyoruz ki; AB sürecinde birlikte yürüyelim. Siyasi ve teknik engelleri birlikte aşalım.” şeklinde konuştu.

Hareketlilik Haftası vasıtasıyla ulaştırma, çevre, iklim değişikliği ve enerji verimliği gibi konuların gündeme alınacağını kaydeden Çavuşoğlu, Bakanlık olarak ülke genelinde hareketliliği yaygınlaştıracak faaliyetleri destekleyeceklerinin altını çizdi. Konuşmasında küresel bir sorun haline gelen ırkçılık ve göçmen düşmanlığı sorununa da değinen Çavuşoğlu, “Hepimiz hoşgörüsüzlük, ırkçılık ve göçmen düşmanlığından şikayetçiyiz. Siyasi partilerde bir zemin kayması var. Popülizm siyasetçileri esir almış durumda. Yerel yönetimler bu ayrımcılığı tersine çevirme konusunda çok etkili olacaktır.” dedi. AB’nin entegrasyon çalışmalarında başarısız olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Birlikte yaşamalı, zorluklar karşısında birlikte yürümeliyiz.” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

“SPORU TABANA YAYMA NOKTASINDA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Türkiye’nin son 17 yılda önemli spor yatırımları yaptığını hatırlatan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun, kardeşliğin, barışın ve sevginin evrensel dili olmasının yanı sıra sağlık açısından çok önemli bir araç olduğuna vurgu yaparak “Sporu yaygınlaştırmak zorundayız. Yürümeyi teşvik etmeli ve sporu kolaylaştırmalıyız. Bakanlık olarak yerel yönetimlerimizle birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. Sporu tabana yayma noktasında yapacak daha çok işimiz var.” dedi.

tarafından yapılan spor tesisleri hakkında bilgiler veren Kasapoğlu, belediyelere bu tesisleri verimli kullanma tavsiyesinde bulundu. Özelikle gençleri ve kadınları spora teşvik edecek projeleri desteklediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Kadın ailenin temeli. Kadın odaklı bir spor stratejisi geliştirmemiz gerekiyor.” dedi. Sporun yaşam şekli haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, her bölgenin ikliminin farklı spor branşları için uygun olduğunu belirterek, “Tokat’ta su sporları, Kastamonu’da hentbol, Mersin’de atletizm, Van’da su ve rüzgâr sporları öne çıkmalı. Bölge insanını o bölgenin şartlarına uygun sporlara yönlendirmeliyiz. Pek çok branşı öne çıkarmalıyız. Spor sadece futbol demek değildir.” şeklinde konuştu. En büyük iş ortaklarının belediyeler olduğunun altını çizen Kasapoğlu, spor turizmiyle ilgili belediyelerin katkıların beklediğini de sözlerine ekledi.

“AKILLI ŞEHİR, AKILLI ULAŞIMLA BAŞLAR”

Kalkınma ve demokrasinin yerelde başladığını belirten TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe söylememiz gereken çok şey var. Dünyanın sosyal, çevresel ve insanı merkeze alan bir kalkınma modeline ihtiyacı var. Dünyadaki barışı, huzuru, sosyal adaleti sağlamamız için de bütüncül bir bakış oluşturmalıyız” dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftasının giderek küresel bir faaliyet haline gelmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, sürdürülebilir hareketliliğin kitlesel bir organizasyon olması gerektiğini belirti. (Haber Merkezi)

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