Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin ilk projesi: TUNCER CÜCENOĞLU GÜNLERİ

Bu, Tuncer Cücenoğlu’nun projesi olan ve tiyatro aracılığı ile ülkeler arası dostluğu geliştirmeyi amaçlayan Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin ilk projesi olacak.

Tuncer Cücenoğlu Günleri’ne, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tiyatro toplulukları, Tuncer Cücenoğlu oyunlarıyla katılacak. Topluluklar, bu yıl içinde oyunlarını hazırlamaya başlayacaklar. (Haber Merkezi)