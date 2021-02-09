Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin ilk projesi: TUNCER CÜCENOĞLU GÜNLERİ
18 Temmuz 2019 tarihinde 75 yaşında kaybettiğimiz Çorum’un yetiştirdiği dünya çapında oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, Avrasya Tiyatrolar Birliği tarafından 2022 yılında “Tuncer Cücenoğlu Günleri” düzenlenerek oyunlarıyla anılacak.
Güncel 09.02.2021, 22:08
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Bu, Tuncer Cücenoğlu’nun projesi olan ve tiyatro aracılığı ile ülkeler arası dostluğu geliştirmeyi amaçlayan Avrasya Tiyatrolar Birliği’nin ilk projesi olacak.
Tuncer Cücenoğlu Günleri’ne, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tiyatro toplulukları, Tuncer Cücenoğlu oyunlarıyla katılacak. Topluluklar, bu yıl içinde oyunlarını hazırlamaya başlayacaklar. (Haber Merkezi)
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