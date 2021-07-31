Avni Kılıç toprağa verildi

Sevilay Kılıç'ın eşi, Gülşah, Gökçe ve Mehmet Kılıç'ın babaları İbrahim Avni Kılıç için Osmancık Belediyesi önünde tören düzenlendikten sonra öğle namazına müteakip Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Osmancık Belediyesi önceki dönem başkanları Bekir Yazıcı ve Hamza Karataş, bazı daire müdürleri, belediye personeli, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)