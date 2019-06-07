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Avni Çelik MYO’dan Nanoteknoloji eğitimi

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik MYO’da 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitimleri uyarınca Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Songül Özüm tarafından “Nanoteknoloji” konulu seminer verildi.

Avni Çelik MYO’dan Nanoteknoloji eğitimi

Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik MYO’da 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi eğitimleri uyarınca Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Songül Özüm tarafından “Nanoteknoloji” konulu seminer verildi.

07 Haziran 2019 Cuma 19:11
Avni Çelik MYO’dan Nanoteknoloji eğitimi

Seminerde, öncelikle nano boyut kavramı ve özellikleri anlatıldı. Disiplinlerarası çalışma alanı sunan Nanoteknoloji’nin Türkiye’deki merkezlerinden ve uygulama alanlarından bahsedilen etkinlikte özellikle Türkiye’de üretilen Nanoteknolojik ürünler tanıtılarak dördüncü sanayi devrimi açısından büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Sunum sonrasında dinleyicilerden gelen sorular cevaplandırılırken programın sonunda Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Bahat Comba tarafından Dr. Öğretim Üyesi Songül Özüm’e teşekkür belgesi takdim edildi.

(Haber Merkezi)

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