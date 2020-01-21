Avni Burhanoğlu anısına hastaneye cihaz bağışı

İl Sağlık Müdürlüğü adına hayırsever iş adamlarına İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Sobacı, “Sağlık Bakanlığı tarafından “Anne Sağlığını İyileştirmek ve Anne Ölüm Oranın Azaltmak” amacıyla yürütülmekte olan program kapsamında, riskli gebelerin yakın takibe alınması gereklidir.

Anne adaylarının ve bebeklerinin hamilelik sırasında sağlık durumlarının takip edilmesi oldukça önemlidir. Non Stress Test (NST), bebeğin sağlık durumunun yakından takip edilmesi amacı ile yapılmaktadır. Hayırsever iş insanları Sabri ve Hikmet Burhanoğlu’na teşekkür ediyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)