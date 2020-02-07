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AVM’de ilk “konsept” fotoğraf stüdyosu

Türkiye’de bir AVM’de ilk kez konsept fotoğraf stüdyosunun AHL Park’ta açıldığı bildirildi.

AVM’de ilk “konsept” fotoğraf stüdyosu

Türkiye’de bir AVM’de ilk kez konsept fotoğraf stüdyosunun AHL Park’ta açıldığı bildirildi.

07 Şubat 2020 Cuma 00:38
AVM’de ilk “konsept” fotoğraf stüdyosu

Düğün fotoğrafçılığı alanında özgün çalışmalarıyla 7 yıldır hizmet veren Burak Peker, AHL’ye açtığı stüdyoda yine yeniliklere öncülük edeceğini belirterek, yurt içinde ve dışında yaptıkları dış çekimlerle “Fotokolik” markası ile hafızalarda yer edindiklerini söyledi.

AVM’lerin ülkemizde modernleşmenin simgesi haline geldiğini, Ahlatcı Holding’in de Çorum’a kazandırdığı muhteşem AVM ile büyük takdir topladığını ifade eden Burak Peker, eğlence ve fast-food katındaki mağazanın, özellikle bebek fotoğrafçılığı açısından en uygun lokasyonda olduğunu vurguladı.(Volkan SINAYUÇ)
 

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