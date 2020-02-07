AVM’de ilk “konsept” fotoğraf stüdyosu

Düğün fotoğrafçılığı alanında özgün çalışmalarıyla 7 yıldır hizmet veren Burak Peker, AHL’ye açtığı stüdyoda yine yeniliklere öncülük edeceğini belirterek, yurt içinde ve dışında yaptıkları dış çekimlerle “Fotokolik” markası ile hafızalarda yer edindiklerini söyledi.

AVM’lerin ülkemizde modernleşmenin simgesi haline geldiğini, Ahlatcı Holding’in de Çorum’a kazandırdığı muhteşem AVM ile büyük takdir topladığını ifade eden Burak Peker, eğlence ve fast-food katındaki mağazanın, özellikle bebek fotoğrafçılığı açısından en uygun lokasyonda olduğunu vurguladı.(Volkan SINAYUÇ)

