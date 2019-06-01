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AVM saatine ayar

Çorum’un ilk ve tek AVM’si AHL Park’ta açılış kapanış saatleri yeniden belirlendi.

AVM saatine ayar

Çorum’un ilk ve tek AVM’si AHL Park’ta açılış kapanış saatleri yeniden belirlendi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 01:06
AVM saatine ayar

Valilik tarafından yapılan açıklamada AHL Park AVM’de yeni çalışma saatleri belirlendiği bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi; “06 Ağustos 2016 tarihli düzenlenen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik çerçevesince ilimizde bulunan AHL Park AVM’nin çalışma saatleri 2019 yılı için Valiliğimiz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1-3 Haziran: 11.00 24.00; Bayram 1. Gün:13.00 23.00; Bayram 2. ve 3.Gün: 10.00 23.00; Yaz sonuna kadar: 10.00 - 23.00 ve Diğer zamanlar: 10.00 - 22.00”

(Haber Merkezi)

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