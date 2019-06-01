AVM saatine ayar

Valilik tarafından yapılan açıklamada AHL Park AVM’de yeni çalışma saatleri belirlendiği bildirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi; “06 Ağustos 2016 tarihli düzenlenen Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik çerçevesince ilimizde bulunan AHL Park AVM’nin çalışma saatleri 2019 yılı için Valiliğimiz tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1-3 Haziran: 11.00 24.00; Bayram 1. Gün:13.00 23.00; Bayram 2. ve 3.Gün: 10.00 23.00; Yaz sonuna kadar: 10.00 - 23.00 ve Diğer zamanlar: 10.00 - 22.00”

(Haber Merkezi)