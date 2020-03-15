Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95605
ALTIN
311.554
DOLAR
6.3098
STERLİN
7.7873
EURO
7.0130

AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok

AYD yönetimi, alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri ile ilgili verilen ‘tavsiye’ niteliğindeki kararın kamuoyunda yanlış anlaşılmasından dolayı ikinci bir açıklama yaptı.

AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok

AYD yönetimi, alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri ile ilgili verilen ‘tavsiye’ niteliğindeki kararın kamuoyunda yanlış anlaşılmasından dolayı ikinci bir açıklama yaptı.

15 Mart 2020 Pazar 02:21
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) yönetiminin koronavirüs (COVİD-19) önlemleri kapsamında AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili bugün verdiği ‘tavsiye' niteliğindeki karar yanlış anlaşılmalara yol açtı. AYD'den konuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. Açıklamada AVM'lerin çalışma saatlerinde bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün (14 Mart 2020) AYD olarak yapmış olduğumuz basın açıklamamıza istinaden yanlış anlaşılmalara meydan vermemek adına belirtmek isteriz ki; AVM'lerin açılış kapanış saatleri, sabah 10:00 - akşam 22:00 olarak aynı kalacak olmakla birlikte; geçici süreyle sadece isteyen kiracıların, öğlen 12:00 - akşam 20:00 şeklindeki çalışma saatine göre faaliyet göstermelerine kolaylık sağlanması tavsiye edilmiştir.

(İHA)

İlgili Haberler
Doğum kontrol yöntemleri
Doğum kontrol yöntemleri
İşte yeni corona virüs tedbirleri
İşte yeni corona virüs tedbirleri
Test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın!
Test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11 ülkeye uçuşları askıya aldı
Umreden dönen vatandaşta koronavirüse rastlandı
Umreden dönen vatandaşta koronavirüse rastlandı
Arazi meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını öldürdü
Arazi meselesi yüzünden tartıştığı akrabasını öldürdü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim