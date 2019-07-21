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Avcı kayıt kursları başladı

Çorum Merkez 53. Dönem Avcı Eğitim Kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

Avcı kayıt kursları başladı

Çorum Merkez 53. Dönem Avcı Eğitim Kursu kayıtlarının başladığı bildirildi.

21 Temmuz 2019 Pazar 21:08
Avcı kayıt kursları başladı

Kayıtlara ilişkin olarak bir açıklama yapan Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Lokal Müdürü Aslan Özkaya, Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Çorum Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde organize ettikleri kursa kayıtların devam ettiğini bildirdi.

Kurs kaydı için kimlik fotokopisi, ikametgâh belgesi, diploma fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve müracaat dilekçesinin gerekli olduğunu kaydeden Özkaya, başvuruların Milli Parklar Şube Müdürlüğü Avcılık İşlemleri kısmına yapılabileceğini söyledi.

Kurban Bayramı’ndan sonra düzenlenmesi planlanan Avcı Eğitim Kursu’na katılacak olan adayların 2019-2020 av sezonunda belgeleriyle yasal olarak avlanabileceğini bildiren Özkaya, detaylı bilgi edinmek isteyenlerin derneğe müracaat edebileceğini kaydetti. (Haber Merkezi)

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