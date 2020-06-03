Av tüfeğiyle vurulan baba-oğul öldü
ÇORUM’un Osmancık ilçesinde akarabalar arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan İdris (56) ile oğlu Gülami Karakuş (25), hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı D.K. (25), gözaltına alındı.
Güncel 03.06.2020, 11:59 03.06.2020, 14:06
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Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Öbektaş köyünde meydana geldi. Köyde 2 katlı binada oturan ve amcaoğulları olan aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre D.K., evden aldığı av tüfeğiyle bina önüne gelerek ateşledi. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İdris ile oğlu Gülami Karakuş, kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba ve oğlunun hayatlarını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı D.K. da suç aleti silahla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)
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