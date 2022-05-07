AV TÜFEĞİ İLE YAŞAMINA SON VERDİ
Vatan Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Ünal Demirkazık(63), av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Güncel 07.05.2022, 20:17 07.05.2022, 20:59
621
Olay, Ata 24. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirkazık'ın oturduğu daireden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İhbarı yapılan daireye giren polis ekipleri 63 yaşındaki Demirkazık'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 ekibinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Demirkazık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Ünal Demirkazık'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
7°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|35
|68
|3. Konyaspor
|35
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|35
|54
|8. Adana Demirspor
|36
|52
|9. Antalyaspor
|35
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|35
|43
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Altay
|35
|33
|18. Rizespor
|35
|33
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|35
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|33
|66
|3. Erzurumspor
|33
|57
|4. İstanbulspor
|33
|57
|5. Bandırmaspor
|33
|55
|6. Eyüpspor
|33
|51
|7. Samsunspor
|33
|47
|8. Tuzlaspor
|33
|46
|9. Manisa Futbol Kulübü
|34
|46
|10. Adanaspor
|34
|44
|11. Keçiörengücü
|33
|44
|12. Denizlispor
|33
|42
|13. Gençlerbirliği
|33
|42
|14. Boluspor
|33
|41
|15. Altınordu
|33
|41
|16. Kocaelispor
|33
|40
|17. Bursaspor
|33
|38
|18. Menemen Belediyespor
|33
|38
|19. Balıkesirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|83
|2. M.City
|34
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|34
|63
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|35
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Leicester City
|33
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Burnley
|35
|34
|17. Leeds United
|34
|34
|18. Everton
|33
|32
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|34
|64
|4. Atletico Madrid
|34
|61
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|52
|8. Villarreal
|34
|52
|9. Osasuna
|34
|45
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|34
|41
|13. Elche
|35
|39
|14. Espanyol
|34
|39
|15. Getafe
|34
|36
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28