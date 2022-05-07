AV TÜFEĞİ İLE YAŞAMINA SON VERDİ

Olay, Ata 24. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demirkazık'ın oturduğu daireden gelen silah sesini duyan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbarı yapılan daireye giren polis ekipleri 63 yaşındaki Demirkazık'ı kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 ekibinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Demirkazık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Ünal Demirkazık'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.