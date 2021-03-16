Av sezonu kapandı

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini dikkate alan Merkez Av Komisyonu’nun bu yıl avın kapanış tarihini belirlediği dile getirildi.

MAK’ın Mayıs ayında yapacağı toplantıda 2021-2022 yılını kapsayacak yeni kararları da açıklayacağı, bu kararla av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihlerin de yeniden belirleneceği dile getirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “2021-2022 av sezonu Ağustos ayı içerisinde başlayacaktır. Her canlı üreme ve yaşama hakkına sahiptir. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Av ve yaban hayvanları eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleştirme döneminde rahatsız edilmemeli, yavru ve yumurtaları toplanmamalıdır. Özellikle bölgemiz genelinde yaygın yaşam alanı bulunan karacaların yavruları bulunduğunda dokunulmamalı, taşınmamalı ve ürkütülmemelidir. İnsan ile temas halinde toprak ile üzeri silinerek bulunduğu yere bırakılmalıdır.

Başıboş bir yavru yaban hayvanı görüldüğünde ilk akla gelen onu yakalayıp koruma olabilir. Fakat bu işlem yavru yaban hayvanına faydadan çok zarar getirir. Çünkü yavrunun annesi büyük ihtimalle yakın bir yerlerde besleniyor veya avlanıyor olabilir. Bundan dolayı da sizi görür ve yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Anne yaban hayvanı beslenirken sıklıkla yavru yuvada hareketsiz bir şekilde annesinin gelmesini bekler. Bu davranış onu yırtıcı ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmemekte, 3 gün içinde yavrularını bulurlar ise onları tekrar sahiplenmektedirler.

Ancak yavru yaban hayvanının yaralı, terkedilmiş veya yırtıcı tehlikesi altında olduğundan kesin olarak eminseniz Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 81 ildeki İl Şube Müdürlüklerine haber vermeniz en doğru davranış olacaktır. Yaban hayvanlarının bulundurulmaları 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine ve Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarına göre yasak olup aksine hareket edenler ağır para cezasıyla cezalandırılmaktadırlar. Unutulmamalıdır ki, yaban hayatının korunması gelecek nesillere karşı bir vatandaşlık görevimizdir”

(Haber Merkezi)