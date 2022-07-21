Av. Murat Darbaş Çorum’da büro açtı

Üçdutlar Mahallesi 6. Sokak Aziz Enver Apartmanı kat 1’de hizmete giren hukuk bürosunun açılışına Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Abdulbaki Kartancı ve çok sayıda davetli katıldı.

Okunan duanın ardından kurdele, davetliler tarafından kesildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İzmir’de avukatlık yapan Murat Darbaş, avukatlık görevini memleketinde yapmak için Çorum’a geldiğini belirterek, özel gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

(Buse Naz Şahan)

