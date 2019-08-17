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Av dönemi bugün başlıyor

Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili usul ve esaslarını belirledi.

Av dönemi bugün başlıyor

Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli olmak üzere ülkemizde kara avcılığıyla ilgili usul ve esaslarını belirledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 00:27
Av dönemi bugün başlıyor

2019-2020 av döneminin bugün itibariyle başladığını duyuran Merkez Av Komisyonu, “avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen av hayvanları ile avcı başına avlanabilecek bir günlük av hayvanı limitlerini, avlanma günlerini, avlanmanın yasak olduğu avlaklar ile sahaları, av dönüşünde avcıların taşıyacakları av hayvanı miktarını, devlet ve genel avlaklarda avlanmayla ilgili hususları, avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özelliklerini, mücadele amaçlı avlanma usulünü” belirledi.

Buna göre avlanma, Marmara bölgesinde 17 Ağustos tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak. Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de yapılabilecek. Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması’ndan (AVA) ve 0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek.

AVCI BAŞINA BİR GÜNLÜK AVLANMA LİMİTLERİ BELİRLENDİ

Merkez Av Komisyonu’nun avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlediği bir günlük avlanma limitleri ise şu şekilde:

“Kuşlar için; Bıldırcın:10, üveyik:3, karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke:4, tahtalı 4, sakarca: 3, suçulluğu (bekasin):1, kınalı ve kum keklik toplamda 2, çil keklik 2 (Çil keklik, bu av sezonunda sadece Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Aksaray, Ankara, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Tokat, Eskişehir, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır.), Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda:6 (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 adet kılkuyruk, 2 adet elmabaş patka olabilir),

Memeliler için: Yabani tavşan: 1, adatavşanı 2, yaban domuzu: 2, çakal 1, kaya sansarı 2, tilki 2 olarak belirlenmiştir.” (Haber Merkezi)

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