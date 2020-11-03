Av. Burçin Solmaz Polat’tan bir haber hakkında açıklama

Av. Burçin Solmaz Polat, açıklamasında şöyle dedi:

“Savcılık mütalaasında; her iki katılan sanığın hakaret eylemlerinin karşılıklı olduğu ve ilk haksız hareketin kimden geldiğinin anlaşılamadığından her iki tarafa da cezalandırılması gereken eylemlerinden haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği” şeklinde mütalaa verilmiştir. Yani savcılık mütalaasında sanık Muzaffer B. için haksız tahrik indirimi, ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespit edilememesi sebebiyle istenmiştir.

Haberde ise; Savcının mütalaasından hiç yazılmayan ifadeler kullanılarak, faili ve fiili haklı göstermeye ve kamuoyu üzerinde yanlış algı oluşturmaya yönelik bir dil kullanılmıştır. Haberde; ‘Savcı, bıçaklanan eşin başka bir erkekle olan mesajlaşmalarını gören sanığın eylemini, haksız tahrik altında gerçekleştirdiğini belirterek haksız tahrik altında eşe karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmesini talep etti.’ şeklinde ifadeler kullanılmıştır.

Haber yapan kişi; gerçeğe aykırı haberiyle yargıyı yönlendirme suçunu işlediği gibi, olayın halka gerçeğe aykırı bir şekilde ulaşmasına da yol açmıştır. Kadın cinayetlerinin bu derece yoğun olduğu bir dönemde ve coğrafyada; yapılan bu haber kabul edilemez. Bu haber bir erkeğin işlemeye teşebbüs ettiği kadın cinayetine kılıf bulma amacına hizmet etmektedir. Bu sebeple; yapılan haberi gerek internet sitenizden gerekse gazete kanalıyla düzeltmenizi talep ediyoruz.”