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Av. Buğra Yıldız cübbesini giydi

Avukatlık stajını tamamlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Av. Buğra Yıldız’a avukatlık ruhsatı verildi.

Av. Buğra Yıldız cübbesini giydi

Avukatlık stajını tamamlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Av. Buğra Yıldız’a avukatlık ruhsatı verildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:04
Av. Buğra Yıldız cübbesini giydi

Avukatlık stajını tamamlayan Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Av. Buğra Yıldız’a avukatlık ruhsatı verildi.

Çorum Barosu Hizmet Binası’nda yapılan törene Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ile beraber yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Törene ailesiyle beraber katılan Av. Buğra Yıldız’a cübbesini yanında staj yaptığı Av. Hüseyin Kılıç giydirdi. Tören esnasında Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar ve Av. Hüseyin Kılıç kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve genç avukata bundan sonrası için mesleki yaşamında başarı dileklerini sundular. Yıldız’a yemin töreninin ardından avukatlık ruhsatnamesi verildi ve cübbesi takdim edildi

Törenin sonunda tebrikleri kabul eden Av. Buğra Yıldız, törene katılımın yüksek olması nedeniyle çok mutlu olduğunu ve çalışmalarında her zaman adaletten yana olacağını, adalete hizmet etmenin büyük bir onur olacağını söyledi. (Haber Merkezi)

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