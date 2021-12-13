Av. Altan Akpınar’ın kızı Elvin de İzmir’de avukatlık cüppesini giydi
Güncel 13.12.2021, 19:11
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Çorum Barosu önceki Başkanı Av. Altan Akpınar’ın kızı Elvin, İzmir’de Aksay Hukuk Bürosu’ndaki stajını tamamlayarak “avukat” unvanını alıp İzmir Barosu’nda cüppesini giydi.
Törene, İzmir Baro Başkanı Av.Özkan Yücel, Aksay Hukuk Bürosu Sahibi Av.Atalay Aksay ve anne-baba Asude-Altan Akpınar çifti ile bazı aile bireyleri katıldı.
Av. Elvin Akpınar, mesleğini İzmir’de sürdürecek.
(Haber Merkezi)
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