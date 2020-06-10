Av. Ahmet Özdel: “Sorunlar görmezden geliniyor”

Belediye Meclislerinin alacakları kararlarda sınırsız bir hakka sahip olmadığını belirten Özdel, “Kanunlar ve yasal düzenlemeler yerel parlamento konumunda ki meclisinde yetki ve görevlerini belirler. Bu meclis yani parlamento her konuyu ayrıntısı ile tartışmalı konuşmalı, bu kentte ki canlı ve cansız varlıkların geçmişi ve geleceğini düşünerek karar vermelidir” dedi.

Geçmişte Çorum için çok önemli imar planı önerilerinin gündeme getirildiğini ancak o dönemki Belediye Meclisi tarafından planların kabul edilmediğini bildiren Özdel, mücavir alanın şehrin geleceğinin planlanması olduğunu belirterek, “Mücavir alan, belediye sınırları dışında olup, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanlardır. Böyle bir uygulamada amaç, belediyenin yakın çevresindeki imar faaliyetlerini denetlemesini sağlamak, rantı ve plansız yapılaşmayı önlemektir” ifadelerini kullandı.

“BU GÜNDEM MADDESİ İMAR KANUNA AÇIKÇA AYKIRIDIR”

Mücavir alan belirlemede amacın imar planı yapmak ve plansız gelişmeye engel olmak olduğunu kaydeden Özdel, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“23 yıldan bu yana bu kenti yönetenler, köylere dair hiçbir plan yapmadıklarını, hiçbir yapı ruhsatı vermediklerini itiraf etmektedir.

Bu madde kabul edilmesi halinde mücavir alan 35.243 hektardan 34.992 hektara düşmektedir. Yani 251 hektarlık alan mücavir alan dışına çıkarılmaktadır. Yani bir köyün köy yerleşim yeri mücavir alan dışına çıkarılırken arazileri mücavir alan içinde bırakılmaktadır.

Bir başka husus ise bazı köylerin Büğet Köyü gibi mücavir alan dışına çıkarılmaması isteniyor ki bu durumda köyler arasındaki eşitlik ilkesine aykırı bulunmaktadır.

Gündemin bir başka gerekçesi ise köyün mahalli bir birim olduğundan bahsedilmiştir. Köyde muhtar olması, köyün mücavir alan dışına çıkmasına gerekçe olamaz. Her muhtarlığın olduğu yer mücavir alan sınırı dışına çıkmasının gerekçesi olamaz.”

“KÖYLÜDEN EMLAK VERGİSİ ALAN BELEDİYE

SORUMLULUKLARINA YERİN GETİRMELİDİR”

“23 yıldan bu yana mücavir alan sınırları içerisindeki köylüden emlak vergisi alınmaktadır. Köylü arazileri için belediyeye emlak vergisi vermektedir. Bunun karşılığında belediyeden ne almaktadır?

Eğer köylülerimizi düşünüyorsa belediyemiz, onların arazilerini de mücavir alan dışına çıkaralım. Köylü ruhsat sorunu yaşıyor da emlak vergisinden sorun yaşamıyor mu?

Komşu iki köy düşünün birisi mücavir alan sınırında emlak vergisi ödüyor, diğer mücavir alan dışında emlak vergisi ödemiyor. Bu durumda adaletsizlik değil mi?” (Haber Merkezi)