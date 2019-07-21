Audi Q2 Jeep için son şanş 15 Ağustos

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin toplamda 75 TL ve üzeri alışverişlerde bir çekiliş hakkı kazandırdığı çekilişe katılımın son tarihi 15 Ağustos. Audi Q2 Jeep’in yanı sıra, Sony Ultra HD TV, HP Notebook, Samsung SM-T560 Tablet Bilgisiyar, Samsung S7 Edge Cep Telefonu ve Jonza Hoverboard da çekilişteki hediyeler arasında yer alırken, AHL Park Pazarlama Müdürü Seda Kasapoğlu Kanmaz’ın yaptığı açıklamaya göre, kur’a çekilişi 24 Ağustos Cumartesi günü AHL Park AVM’de yapılacak. (Esra ESEN)