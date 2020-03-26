“ATT'ler hak ettikleri değeri görmeli”

İnsanların hayatlarını kurtarmak için canla başla mücadele eden sağlık personelinin her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını ifade eden Saatcı, kaza, yangın veya benzeri afet olaylarında, ilk müdahaleyi gerçekleştiren 112 Sağlık çalışanlarının, olay yerlerinde hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğradığını, hastanelerde ya da vakaya gittikleri yerlerde hasta ya da hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan sağlık çalışanlarının, kendilerine yapılan bu muameleyi asla hak etmediğini, insanların hayatını kurtarmaya çalışılırken saldırı yapanlara en ağır cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Acil Tıp Teknisyenlerinin çalışma şartlarının zorluklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Saatcı, “Acil sağlık çalışanları son derece zor şartlarda görev yapmaktadır. Bu kadar hayati görev icra eden ATT’lerimizin zihinlerinin hem mesleki sorunlarla hem de yetersiz çalışma koşulları ile mücadele etmek zorunda kalmamalıdır. Her yıl, acil hastalara, trafik kazalarına, yangınlara müdahaleye gitmekte olan ambulansta görevli arkadaşlarımız, yaşanan kazalar nedeniyle hayatlarını yitirmekte ya da yaralanmaktadır. Sendika olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak için her türlü çalışmaya kararlılıkla devam ettiğimizin ve edeceğimizin kamuoyu tarafından bilinmesini ister, hekiminden hemşiresine, paramediğinden Acil Tıp Teknikerine, şoföründen memuruna kadar 112 Acil Servislerinde hizmet veren tüm arkadaşlarımızın 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri günü ve 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri Haftası'nı kutlar, hak ettikleri değeri görmelerini dilerim” şeklinde ifadede bulundu. (Haber Merkezi)