Atlı terapi kursu sona erdi

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce onaylanan ve otizmli çocukların sosyal hayata adaptasyonunu, el-kas koordinasyonu, gelişimi ve ebeveynlerin rehabilitasyonunu amaçlayan “Mavinin Çocukları Engelsiz Öğreniyor Projesi” kapsamında 5 aydır devam eden hipoterapi (atlı terapi) kursunun kapanışı gerçekleştirildi.

Atahan Atlı Sporlar Kompleksi’nde düzenlenen ve Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak’ın da katıldığı kapanış programında konuşan Dernek Başkanı Emine Çelen, “Otizm bir hastalık değil farkındalıktır. Eğitildiği sürece çocuklarımız toplumda kendi hayatını idame ettirebilecektir, Otizm Derneği olarak tek amacımız bu” dedi.

(Haber Merkezi)

