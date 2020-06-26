Atlas ve Erden mezarları başında anıldılar

Anmada kısa bir konuşma yapan DİSK/Emekli-Sen Şube Başkanı Hikmet Aydın, amaçlarının barış ve kardeşliğin devamının sağlanmasından yana olduğunu belirterek, “Ama mağdurların acılarının anlaşılması ve paylaşılmasından yanayız” dedi.

Çorum’da 40 yıl önce yaşananların sıradan bir asayiş olayı olarak değerlendirilemeyeceğini kaydeden Aydın, bu olayın bir insanlık suçu olduğunu dile getirdi. Sorumluların yargılanıp cezalandırılmasının önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını belirten Aydın, “Bizlerin amacı 40 yıl önce olmuş katliamı acılarını tekrar tekrar hatırlatmak değildir. Bizler katliamın gerçek sorumlularının bulunması ile böyle katliamların bir daha yaşanmaması için toplumsal barış ve kardeşlik kültürün gelişmesini sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen anma törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Emek Partisi Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Aygün, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, DİSK/Emekli-Sen Şube Başkanı Hikmet Aydın, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Ahmet Özdel ve Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun diğer bileşenleri katıldı. (Haber Merkezi)