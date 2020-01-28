Atlas İzcileri Kayseri’de kış kampı yaptı

Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Kayseri de kış kampı yaptı. Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Müdürü ve İzci Lideri Mustafa Özdemir, Çağlayan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü ve Alsancak Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Kayseri’de 18-24 Ocak tarihleri arasında 6 gece 7 gündüz kış kampı yaptıklarını dile getirdi. İzcilerin kış kampında; gece yürüyüşü, karda yürüyüş teknikleri, kardan ev yapma (iglo), izcilik temel bilgileri, izci marşları, doğa yürüyüşü, bayrak töreni, kamp ateşi vb. eğitimler aldıklarını ifade eden Mustafa Özdemir, Kayseri de Erciyes Kayak Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve Bilim Fuarını da gezen izcilerin doyasıya eğlendiğini belirtti.