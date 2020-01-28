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Atlas İzcileri Kayseri’de kış kampı yaptı

Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Kayseri de kış kampı yaptı. Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Müdürü ve İzci Lideri Mustafa Özdemir, Çağlayan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü ve Alsancak Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Kayseri’de 18-24 Ocak tarihleri arasında 6 gece 7 gündüz kış kampı yaptıklarını dile getirdi. İzcilerin kış kampında; gece yürüyüşü, karda yürüyüş teknikleri, kardan ev yapma (iglo), izcilik temel bilgileri, izci marşları, doğa yürüyüşü, bayrak töreni, kamp ateşi vb. eğitimler aldıklarını ifade eden Mustafa Özdemir, Kayseri de Erciyes Kayak Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve Bilim Fuarını da gezen izcilerin doyasıya eğlendiğini belirtti.

Atlas İzcileri Kayseri’de kış kampı yaptı

Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü, Kayseri de kış kampı yaptı. Atlas Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Müdürü ve İzci Lideri Mustafa Özdemir, Çağlayan İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü ve Alsancak Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Kayseri’de 18-24 Ocak tarihleri arasında 6 gece 7 gündüz kış kampı yaptıklarını dile getirdi. İzcilerin kış kampında; gece yürüyüşü, karda yürüyüş teknikleri, kardan ev yapma (iglo), izcilik temel bilgileri, izci marşları, doğa yürüyüşü, bayrak töreni, kamp ateşi vb. eğitimler aldıklarını ifade eden Mustafa Özdemir, Kayseri de Erciyes Kayak Merkezi, Hayvanat Bahçesi ve Bilim Fuarını da gezen izcilerin doyasıya eğlendiğini belirtti.

28 Ocak 2020 Salı 20:18
Atlas İzcileri Kayseri’de kış kampı yaptı

Kulüp Müdürü ve İzci Lideri Mustafa Özdemir; kampta dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiğini, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, izcilerin boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirdiğini, izciliğin öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyet olduğunu belirtti. Özdemir, “İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk değiştirilebileceklerini gösterir” dedi.

(Haber Merkezi)

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