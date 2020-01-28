Atlas İzcileri Kayseri’de kış kampı yaptı

Kulüp Müdürü ve İzci Lideri Mustafa Özdemir; kampta dayanışma ve yardımlaşma duygularının pekiştiğini, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, izcilerin boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirdiğini, izciliğin öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyet olduğunu belirtti. Özdemir, “İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk değiştirilebileceklerini gösterir” dedi.
(Haber Merkezi)