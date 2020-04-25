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Atilla Soyocak kardeşini kaybetti

Çorum’un tanınmış simalarından, İnşaat Mühendisi Atilla Soyocak’ın kardeşi Aydın Soyocak (56) hayatını kaybetti. 

25 Nisan 2020 Cumartesi 13:44
Atilla Soyocak kardeşini kaybetti

Çorum Endüstri Meslek Lisesi’nin eski öğretmenlerinden merhum Cemal Soyocak’ın ve Sebahat Soyocak’ın oğulları, Atilla Soyocak ile emekli öğretmen Sevil Soyocak’ın kardeşleri olan Aydın Soyocak’ın cenazesi, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Ulumezar’da toprağa verildi. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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