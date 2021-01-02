Atilla Erdemli eşini kaybetti 

Çorum eşrafından merhum Cavit Müezzinoğlu ile (merhum Yaşar Üsgülen’in ablası) merhume Türkan Müezzinoğlu’nun kızları, (merhum Hakim Gürol Kınık’ın eşi) Nesrin Kınık ve Nermin Denizoğlu’nun kız kardeşleri, İntaniye Uzmanı Dr. Ahmet Müezzinoğlu’nun ablası, Ankara’da diş hekimi Elgin Erdemli’nin annesi, işadamı Kenan Sabuncu ile eczacı Adnan Sabuncu’nun teyzelerinin kızı Nevin Erdemli’nin cenazesi, yarın öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.