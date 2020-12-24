Atilla Emniyet hayatını kaybetti

Merhum bakırcı esnafından Nihat Emniyet'in oğlu, merhum Mehmet Emniyet'in kardeşi, reklamcı Volkan Emniyet ve Egemen Emniyet’in babası Atilla Emniyet, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Atilla Emniyet’in cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)