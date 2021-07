Atila Sertel: “Son 19 yılda sansürün her çeşidiyle tanıştık”

Gazetecilerin 24 Temmuz’u çok uzun zamandır bayram olarak kutlamadığını ifade eden Sertel, “24 Temmuz’u çok uzun zamandır bayram olarak kutlamıyoruz. Bugünleri, kalemini kırıp, satmayan gazeteciler için mücadele günü olarak anıyoruz” dedi.

Özgür basının son 19 yıllık süreçte sansürün her çeşidiyle tanışmak, mücadele etmek zorunda kaldığını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şunları söyledi:

“Basın özgürlüğü için her dönem mücadele verilmiştir ancak son 19 yılda basına yönelik baskılar, artarak devam etti. Sansürün hemen her çeşidine bu dönemde rastladık. Son 19 yılda hapse girip çıkan gazetecilerin sayısı belki de binleri buldu. Basın özgürlüğü endekslerinde son sıralara demir attık. Uluslararası arenada basını özgür olmayan, cezaevinde en çok gazeteci olan ülke olarak anılmaktan biz utandık, onlar utanmadı. Her şeye rağmen kalemini kırıp, satmayan gazeteciler mücadele etti, boyun eğmedi, yılmadı.

19 yılda gazeteciler çok şey gördü, çok şey yaşadı ancak kötü günlerin de sonuna gelindi. Türk basınına ‘Abdülhamit’ dönemi yaşatanlar yolun sonuna geldi. Bu iktidar tüm yasaklarıyla birlikte sandıkta yok olup gittiğinde bayram yine çok yakın olacak. Gazeteciler yazacak, gazeteciler konuşacak, gazeteciler eleştirecek, gazeteciler toplumu tüm yönleriyle bilgilendirecek. Halkın gazetecilere olan güveni yeniden tesis edilecek. En önemlisi de konuştuklarından ve yazdıklarından dolayı kimse hapse atılmayacak.

Son yıllarda nasıl ki adalete susadık, yollara düştük adalet aradık. Halkımız da yalnızca gazetecilik yapan gazetecilere susadı. Basın özgürlüğüne susadı. Çünkü adalet gibi, demokrasi gibi özgür basın da herkes için gerekli. Toplumun doğru bilgilenmesi için özgür ve tarafsız basın olmazsa olmazımız. Tüm ülkenin nefes alacağı, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işletileceği günler çok yakın.”

LOZAN MESAJI

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, mesajında Lozan Barış Antlaşması’nın 98’nci yılını da kutladığını dile getirdi. Sertel, “Lozan direnenlerin zafere ulaştığı gündür. Emperyalizmin kaybettiği, özgürlük ve bağımsızlığın tescil edildiği gündür Lozan. Ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün belgesi olan Lozan Barış Antlaşması’nın 98’nci yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.” (Haber Merkezi)