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Atıl Üzelgün’ün ağabeyi Ankara’da toprağa verildi

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün’ün ağabeyi Mustafa Üzelgün (75), Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı saat 23.30’da Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Atıl Üzelgün’ün ağabeyi Ankara’da toprağa verildi

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün’ün ağabeyi Mustafa Üzelgün (75), Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece yarısı saat 23.30’da Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

16 Haziran 2019 Pazar 19:38
Atıl Üzelgün’ün ağabeyi Ankara’da toprağa verildi

Emekli öğretmen Ayla Üzelgün’ün eşi, Kıbrıs’ta yaşayan Ayça ve Portekiz’de yaşayan M.Ali Üzelgün’ün babaları olan, özel sektörden emekli Mustafa Üzelgün’ün cenazesi, Karşıyaka Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Atıl Üzelgün’ün dostları, Çorum eski Valileri; emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ve 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin ile eski idarecilerden ve idari yargıdan pek çok isim de katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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