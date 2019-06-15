Atıl Üzelgün ağabeyini kaybetti

Emekli öğretmen Ayla Üzelgün'ün eşi, Kıbrıs'ta yaşayan Ayça ve Portekiz'de yaşayan M.Ali Üzelgün'ün babaları olan özel sektörden emekli Mustafa Üzelgün'ün cenazesi yarın (16 Haziran 2019 Pazar) Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diler.
15 Haziran 2019 Cumartesi 23:58
Emekli öğretmen Ayla Üzelgün'ün eşi, Kıbrıs'ta yaşayan Ayça ve Portekiz'de yaşayan M.Ali Üzelgün'ün babaları olan özel sektörden emekli Mustafa Üzelgün'ün cenazesi yarın (16 Haziran 2019 Pazar) Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka'da toprağa verilecek.
Son Güncelleme: 16.06.2019 00:02