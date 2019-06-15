Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887

Atıl Üzelgün ağabeyini kaybetti

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün'ün ağabeyi Mustafa Üzelgün (75), dün (14 Haziran 2019 Cuma) gece saat 23.30 sıralarında Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Atıl Üzelgün ağabeyini kaybetti

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Atıl Üzelgün'ün ağabeyi Mustafa Üzelgün (75), dün (14 Haziran 2019 Cuma) gece saat 23.30 sıralarında Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 23:58
Atıl Üzelgün ağabeyini kaybetti

Emekli öğretmen Ayla Üzelgün'ün eşi, Kıbrıs'ta yaşayan Ayça ve Portekiz'de yaşayan M.Ali Üzelgün'ün babaları olan özel sektörden emekli Mustafa Üzelgün'ün cenazesi yarın (16 Haziran 2019 Pazar) Ankara Karşıyaka Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka'da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 16.06.2019 00:02
İlgili Haberler
Eşini pompalı tüfekle ayaklarından yaraladı
Eşini pompalı tüfekle ayaklarından yaraladı
Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5 milyar dolar gelir sağlamak
Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5 milyar dolar gelir sağlamak
Jandarmadan ünlü futbolcularla tanıtım
Jandarmadan ünlü futbolcularla tanıtım
Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
Annesini sınava yetiştirdi
Annesini sınava yetiştirdi
“Atık kaynak” sözleşmesi
“Atık kaynak” sözleşmesi

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim