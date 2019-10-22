Atıksuların yüzde 88’i akarsulara deşarj edildi

Ülkemizde 1.399 belediyeden 1 357'sine kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 4,8 milyar m3 atık suyun %46,9'u akarsuya, %40,7'si denize, %3,1'i baraja, %1,4'ü göl-gölete, %0,4'ü araziye ve %7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

ÇORUM'DA DEŞARJ EDİLEN ATIKSULARIN %86,8'İ ARITILDI

Çorum'da belediyelerce kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 27,7 milyon m3 suyun 24 milyon m3'ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %99,4'üne biyolojik, %0,6'sına diğer arıtma uygulandı.

Ülkemizde kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,8 milyar m3 atıksuyun 4,2 milyar m3'ü atıksu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %47,9'una gelişmiş, %27,6'sına biyolojik, %24,2'sine fiziksel ve %0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Arıtılan atıksuyun %45,1'i akarsuya, %44,5'i denize, %2,5'i baraja, %1,2'si göl-gölete, %0,3'ü araziye ve %6,4'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Arıtılan atıksuyun %2,3'ünün sanayi, tarımsal sulama vb. alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.

KANALİZASYON ŞEBEKESİ İLE BELEDİYE NÜFUSUNUN %98,6'SİNE HİZMET VERİLDİ

Çorum'da kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusu içindeki payı %98,6 olarak tespit edildi. Atıksu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı ise % 81,6 olarak hesaplandı.

Çorum'da belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 194 litre olarak hesaplandı. (Haber Merkezi)