Atık Tekstil Kumbaraları faaliyete geçti

Atıkların geri dönüşümü konusunda büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde birçok atığın geri dönüşümünü sağlıyorduk. Buna ek olarak hemşehrilerimizin giymediği giysilerin de geri dönüşümünü sağlayarak ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz.” dedi.

Çorum halkının giymediği tişört, gömlek, mont, pantolon, çanta, ayakkabı, nevresim ve şapka gibi eşyaları 15 mahallede bulunan atık tekstil kumbaralarına bırakabileceklerini söyledi.

Yağbat, şehir geneline 150 Atık Tekstil Kumbarası konulduğunu sözlerine ekledi.

