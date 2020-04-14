Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
kapalı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
97898
ALTIN
374.680
DOLAR
6.7703
STERLİN
8.4919
EURO
7.4092

Atık sularda covıd-19 taraması yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Covid19-virüsünün su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini söyledi.

Atık sularda covıd-19 taraması yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Covid19-virüsünün su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini söyledi.

14 Nisan 2020 Salı 10:38
Atık sularda covıd-19 taraması yapılacak

Bakan Pakdemirli, Türkiye'deki Covid-19 virüsünün dağılımı hakkında detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sisteminin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı tarafından bir çalışma yapılacağını belirtti.

Bu çerçevede, Covid19- virüsünün su ve atık sulardaki varlığının araştırılması için Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinasyonunda Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Doç.Dr Bilge Alpaslan Kocamemi ve Moleküler Biyolog Dr. Halil Kurt danışmanlığında, Türkiye çapındaki atık su arıtma tesisleri giriş ve çıkışlarında 24 saatlik kompozit atıksu numuneleri alınacak. Numune alma çalışmalarına Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de katkı sağlayacak. Alınan numunelerin Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarlarında kantitatif PCR (qPCR) analizleri ile Covid-19 miktar tayinleri yapılacak.

(İHA)

İlgili Haberler
Şehit aileleri için topladığı parayı “Biz bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı
Şehit aileleri için topladığı parayı “Biz bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Koronavirüsten korunma zırhı: Doğru dezenfeksiyon
Koronavirüsten korunma zırhı: Doğru dezenfeksiyon
Kovid-19'un etkisiyle yerli ve milli tohum kullanımı artacak
Kovid-19'un etkisiyle yerli ve milli tohum kullanımı artacak
"Sağlıklı bireylerin oruç tutması koronavirüsün yayılmasında özel risk oluşturmuyor"
"Sağlıklı bireylerin oruç tutması koronavirüsün yayılmasında özel risk oluşturmuyor"
Bakan Selçuk: "Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik"
Bakan Selçuk: "Huzurevlerimize 64 milyon lira ödenek gönderdik"
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim