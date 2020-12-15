Atık su arıtma tesisini incelediler

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve bazı protokol üyeleri, Çorum Belediyesi’nin atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, tesisin mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme ziyaretine belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye yetkilileri de katıldı. (Haber Merkezi)