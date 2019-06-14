Bu kapsamda şehirdeki temaslarına devam eden Yıldırım, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek, yatırım hakkında Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve beraberindeki üreticilere brifing verdi.

Yatırımcı Onur Yıldırım, danışmanlar Ahmet Bilal Şeker ve Mücahid Furkan Şeker'den oluşan heyet, bilgilendirmelerin ardından Birlik Başkanı Yılmaz Kaya ve Veteriner Hekim-Sığır Yetiştiricisi Ahmet Uysal ile atık kaynak sözleşmesi imzaladı.

İmzaların ardından Birlik Başkanı Kaya, "Atıklar bizim için hem büyük bir problem oluşturuyor, hem de çevrede olumsuz meydana getiriyordu. Böylesine önemli yatırıma Çorum olarak ihtiyacımız vardı. Yatırımcılarımızı şimdiden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Ayrıca, birliğimizin değerli üyelerini bu yapının içine dâhil olmaları hususunda çağrıda bulunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)