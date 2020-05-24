Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
Başkan Aşgın’ı sokakta yakaladık!
Başkan Aşgın’ı sokakta yakaladık!
45 büyük ve küçükbaş hayvan donarak telef oldu
45 hayvan donarak telef oldu
Yasak başladı, caddeler bomboş
Yasak başladı, caddeler bomboş
“Allah çocuklarımın ömründen alsın size versin”
“Allah çocuklarımın ömründen alsın size...

Atık hammadde alımında Türkiye ilk sırada

2004 yılından 2018 yılına kadar Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelere atık ihracatı yüzde 69 oranında artarken, 2019 yılında sabit kaldığı saptandı. 2019 verilerine göre ise Türkiye atık ihracatının yapıldığı birinci ülke olurken, 11,4 milyon ton olduğu kaydedildi.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:57
Atık hammadde alımında Türkiye ilk sırada

Medya takip kurumu Ajans Press, atıklarla ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2018 yılından bugüne kadar atıklarla ile alakalı basına 97 bin 50 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise belediyelerin geri dönüşüm için yaptığı çalışmaların ön planda olduğu kaydedildi. Sadece atık ihracatı olarak baktığımızda ise yine aynı dönem aralığında sadece 2 bin 38 haber yansıması olduğu görüldü.

ÇİN DÜŞÜŞTE

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi( EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2004 yılından 2018 yılına kadar AB ülkesi olmayan ülkelere atık ihracatı yüzde 69 oranında artarken, 2019 yılında sabit kaldığı saptandı. 2019 verilerine göre ise Türkiye atık ihracatının yapıldığı birinci ülke olurken, 11,4 milyon tona yükseldiği kaydedildi. Bu rakama bakıldığında Türkiye’ye yapılan atık ihracatının 2004 yılından son verilere neredeyse 3 kat arttığı saptandı. 2019 yılında ikinci sıraya 2,9 milyon ton atıkla Hindistan yerleşirken, 2018 yılına oranla bir basamak yükseldiği ortaya çıktı. AB’nin atık ihracatı için üçüncü ana ortağı ise 1,9 milyon ton ile İngiltere oldu. 2019 yılındaki AB üyesi olmayan ülkelere yapılan atık ihracatının değerine bakıldığında 13,4 milyar Euro olarak gözlendi. Daha önceki yıllarda hammadde ihracatı için tercih edilen Çin’in ise son yıllarda düşüşte olduğu gözlendi. Hammadde atıklarının anlamına baktığımızda ise; endüstriyel üretimlerden artan ve tekrar kullanılmaya elverişleri plastik, kâğıt ve metal gibi atık maddeleri olduğu anlaşıldı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
“Bu bayram sizdeyiz”
“Bu bayram sizdeyiz”
“İnsanlar geçim ve gelecek kaygısından usandı”
“İnsanlar geçim ve gelecek kaygısından usandı”
“Bayramı buruk karşıladık”
“Bayramı buruk karşıladık”
Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu
Şehit yakınları bayramın ilk günü evlatlarının kabrine koştu
İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı
İnşaat maliyet endeksi sabit kaldı

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim