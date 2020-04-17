ATİK bütçesini bir milyar Euro’ya çıkardı

Atik Çorum ve Bölge Başkanı Fahri Karayan, yaptığı açıklamada özellikle Almanya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere Avrupa’da bir çok ülke ve şehirlerin yanısıra Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında yapılanmanın hızlı ve başarılı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin’in İngiltere ATİK Başkanı Michael Charles Adams Başkanlığında, İngiltere ATİK Başkan Yardımcıları Songül Adams, İdris Şahin ve İngiltere ATİK İstişare Konseyi Başkanı Haluk Merdinligil koordinatörlüğünde uluslararası Kamu Diplomasisi çalışmalarında 2020-2021 programlarını belirlediklerininin belirtildiği açıklamada, ATİK Londra Uluslararası İş Forumu’nun 57 ülke ve 149 ATİK Başkanlıkları ile koordine edileceği ifade edildi.

ATİK Business Club üyelerinin ticaret hacimlerini arttıracaklarını ifade eden Fahri Karayan, ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin’in katılımları ve desteği ile Almanya Essen’de Almanya Ankaralılar Derneği Başkanı ve Yataş mağaza Enza Home zincirleri sahibi Mustafa Eydemir’in yeni yerinin açılışına katıldıklarını, açılışa Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Almanya NRW Eyaleti SPD Milletvekili Volkan Baran, ATİK Almanya Hukuk Komisyonu Başkanı Filiz Eydemir Braun, NRW Eyaleti ATİK Başkanı Selver Şengül, İşadamı Adem Türkoğlu, Ankaralılar Derneği daha önceki dönem başkanı ve şimdi devam eden İstişare Başkanı Halil Yalçın, Almanya Öğretmenler Derneği Başkanı Celal Aydemir, sanatçı Ülkü İçten ve eşi Serpil İçten ile çok sayıda misafirin katıldığını ifade etti. Karayan, “Almanya Merkezli Bir Milyar EURO’luk Avrupa pazarına açılım” teması ile gerçekleştirecekleri ikili iş görüşmelerinin üyelerin ikili ticaret ve ekonomik ilişkileri geliştirme stratejisine katkı sağlayacağını da kaydetti.

Karayan yaşanan Koronavirüs salgınının, ülke ve dünya genelinde bitmesinin ardından oluşturulacak bir milyar EURO’ luk bütçenin ülke ekonomisi lehine harekete geçirilerek Almanya ve Polonya’da Gagavuzya yatırım toplantıları düzenleneceğini söyledi.(Haber Merkezi)