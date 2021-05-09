Ateş’ten Vali Çiftçi’ye veda

Özelleştirme sürecinde Safi Holding bünyesine katılan Çorum Şeker Fabrikası’nda 2018 yılı Temmuz ayından bugüne kadar Genel Müdürlük görevini yürüten Kemal Ateş, Vali Çiftçi’yi ziyaret ederek veda etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi de bugüne kadarki Çorum için yaptığı çalışmalardan ve hizmetlerinden dolayı Kemal Ateş’e teşekkür ederek bundan sonraki hayatında başarılarının devamını diledi.

Vali Mustafa Çiftçi ziyaret anısına Kemal Ateş’e hediye de verdi.

(Haber Merkezi)

