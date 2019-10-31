Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Ateş Amiklioğlu’nu kaybettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu (75), bugün saat 10.20’de, beyin rahatsızlığı nedeniyle uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Ankara Özel Güven Hastanesi’nde hayata veda etti. 

Ateş Amiklioğlu’nu kaybettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu (75), bugün saat 10.20’de, beyin rahatsızlığı nedeniyle uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Ankara Özel Güven Hastanesi’nde hayata veda etti. 

31 Ekim 2019 Perşembe 11:58
Ateş Amiklioğlu’nu kaybettik

Merhum Adnan Amiklioğlu ile merhume Seniha Amiklioğlu’nun oğulları, Seher Amiklioğlu’nun eşi, Ebru ve Anıl Amiklioğlu’nun babaları olan Ateş Amiklioğlu’nun cenazesi, yarın saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak resmi törenin ardından, Bilkent Ahmet Akseki Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip İncek Mezarlığı’nda toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 31.10.2019 12:01
İlgili Haberler
AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir araya geldi
AK Partili başkanlar değerlendirme toplantısında bir araya geldi
Aşıklılı çocuklar leblebi ile tanıştı
Aşıklılı çocuklar leblebi ile tanıştı
Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı
Seyir halindeki motor devrildi
Seyir halindeki motor devrildi
AHL’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi, müzik ve şiir dinletisi
AHL’de Atatürk Fotoğrafları Sergisi, müzik ve şiir dinletisi
Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti
Ülkücülerden Aşgın’a ocak daveti

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim