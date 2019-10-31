Ateş Amiklioğlu’nu kaybettik

Merhum Adnan Amiklioğlu ile merhume Seniha Amiklioğlu’nun oğulları, Seher Amiklioğlu’nun eşi, Ebru ve Anıl Amiklioğlu’nun babaları olan Ateş Amiklioğlu’nun cenazesi, yarın saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak resmi törenin ardından, Bilkent Ahmet Akseki Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip İncek Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Merhum Adnan Amiklioğlu ile merhume Seniha Amiklioğlu’nun oğulları, Seher Amiklioğlu’nun eşi, Ebru ve Anıl Amiklioğlu’nun babaları olan Ateş Amiklioğlu’nun cenazesi, yarın saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak resmi törenin ardından, Bilkent Ahmet Akseki Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip İncek Mezarlığı’nda toprağa verilecek.