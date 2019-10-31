Ateş Amiklioğlu’nu kaybettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu (75), bugün saat 10.20’de, beyin rahatsızlığı nedeniyle uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Ankara Özel Güven Hastanesi’nde hayata veda etti.