Ateş Amiklioğlu’nu kaybedeli iki yıl oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu, aramızdan ayrılışının 2. yıldönümü nedeniyle, yarın Çorum’da ve Ankara’da sevenleri tarafından anılacak.
Güncel 30.10.2021, 00:15
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Amiklioğlu’nun ruhuna, bugün öğle namazında, mahallesinin camii olan Karakeçili’de Fikrettin Çıplak Hoca ve arkadaşları tarafından Kur’an-ı Kerim okunacak, cemaate ikramda bulunulacak. Ankara’da ise İncek Mezarlığı’ndaki kabri sevenleri tarafından ziyaret edilecek.
Merhum Adnan Amiklioğlu ile merhume Seniha Amiklioğlu’nun oğulları, Seher Amiklioğlu’nun eşi, Ebru ve Anıl Amiklioğlu’nun babaları olan, Çorum’un yetiştirdiği efsane bürokrat, büyük devlet ve siyaset adamı, müstesna insan Ateş Amiklioğlu, 31 Ekim 2019 tarihinde beyin rahatsızlığı nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetmişti.
(Haber Merkezi)
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