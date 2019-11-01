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Ateş Amiklioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beyin rahatsızlığı nedeniyle uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Ankara Özel Güven Hastanesi’nde hayata veda eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu (75), son yolculuğuna uğurlandı.

Ateş Amiklioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beyin rahatsızlığı nedeniyle uzun süreden beri tedavi görmekte olduğu Ankara Özel Güven Hastanesi’nde hayata veda eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu (75), son yolculuğuna uğurlandı.

01 Kasım 2019 Cuma 20:22
Ateş Amiklioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Adnan Amiklioğlu ile merhume Seniha Amiklioğlu’nun oğulları, Seher Amiklioğlu’nun eşi, Ebru ve Anıl Amiklioğlu’nun babaları olan Ateş Amiklioğlu’nun cenazesi için ilk olarak saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde resmi tören yapıldı. Amiklioğlu’nun cenazesi buradaki törenin ardından Bilkent Ahmet Akseki Camiinde kılınan öğle namazına müteakip İncek Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Amiklioğlu’nun cenaze törenine Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Recep Kömürcü, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı, Çorum eski Cumhuriyet Başsavcısı İlmettin Köklü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı, Maliye eski Bakanı hemşehrimiz Naci Ağbal, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Çorum eski Valisi Mustafa Yıldırım, Emekli Danıştay Üyesi ve Çorum eski Valisi Hüseyin Poroy, Çorum eski milletvekilleri Ali Haydar Şahin, Agah Kafkas, Salim Uslu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Asım Balcı, Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Doğan Jeotermal Grubu Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUMHABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Amiklioğlu ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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